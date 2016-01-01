

تيسلا تتحدى قوانين المنطق وتوقعات الخبراء تيسلا تتحدى قوانين المنطق وتوقعات الخبراء

صدق أولا تصدق، تيسلا حققت أرباحا في الربع الأول من عام 2020 رغم وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي أطاح بالعديد من شركات السيارات الكبرى في العالم وكلفها خسائر بمليارات الدولارات.



ورغم حالة الاقتصادية الحرجة التي يعيشها سوق السيارات العالمي تمكنت تيسلا من تحقيقها زيادة في الإيرادات بمبلغ 5.99 مليار دولار وهو ما يزيد على الربع الأول من عام 2019 والذي بلغ حينها 4.5 مليار دولار أي ما يعني بأن إيرادات تيسلا زادت 33% خلال أقوى أزمة تضرب صناعة السيارات منذ الحرب العالمية الثانية.



كما زاد ثمن سهم الشركة في سوق البورصة بنحو 1.24 دولار للسهم رغم توقعات خبراء الأوراق المالية بأن الشركة ستخسر حوالي 36 سنتا في السهم الواحد خلال الربع الأول من عام 2020.

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وأعلنت تيسلا عن هذه المعلومات بعد الإعلان عن عمليات البيع الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020 لسيارات موديل 3 وموديل إس وموديل إكس.وتحقق تيسلا نجاحات مبهرة إذ أن سهمها قفز وتضاعف بنسبة 230% خلال السنة الماضية، وبرغم تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم تمكنت الشركة من زيادة سعر سهمها بنسبة 36% في الربع الأول من العام الجاري.