

استقرار في أسعار اللحوم بثاني أسابيع رمضان استقرار في أسعار اللحوم بثاني أسابيع رمضان

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، الموافق أول أيام الاسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك، استقرارا في الأسواق.



وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك وفرة من المعروض في الأسواق تكفي لمدة 5 أشهر مقبلة.



وأضاف وهبة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم سجلت استقرارا عند آخر ارتفاع كان منذ شهر تقريبا وكان بقيمة 20 جنيها للكيلو، موضحا أن اللحوم الكندوز تراوحت من 120 وحتى 150جنيها للكيلو.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت أسعار اللحوم المفروم من 110- 140 جنيها، والسجق 110- 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيها.وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 100- 130 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 وحتى 140 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.وكشفت بيانات رسمية عن أن الواردات المصرية من اللحوم بلغت نحو 129.9 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 164.7 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2019، بتراجع بلغ نحو 34.8 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 21.1%.وحقق إجمالي الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي نحو 5 مليارات و32 مليون دولار مقابل 6 مليارات و52 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.