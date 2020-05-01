أكد وزير المالية المصري، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الإثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت 23 من الشهر نفسه.
وأضاف الوزير محمد معيط في بيان اليوم الجمعة، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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التعليقات على المالية المصرية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو
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