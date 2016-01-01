الحكومة تنفي إرسال قوافل طبية للكشف عن كورونا بالمنازل



قوافل طبية قوافل طبية

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات إنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وانه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.



