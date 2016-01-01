وقعت انفجارات صباح اليوم في أحد المواقع العسكرية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص بسوريا ما تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قال مصدر عسكري:" سمعت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية في مدينة حمص وبالتدقيق وبعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر.
وأضاف المصدر إن الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة.
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التعليقات على بسبب خطأ بشرى.. انفجارات فى مواقع عسكرية بسوريا وخسائر بشرية ومادية
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