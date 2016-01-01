فيديو .. الآلاف يودعون شهيد الواجب بسوهاج وسط هتافات منددة بالإرهاب



الشهيد البطل مجند أحمد على محمد أحمد الشهيد البطل مجند أحمد على محمد أحمد

ودع الالاف من أهالى مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله .. ووسط دعاء على الإرهاب الأسود ومطالبات للقصاص لأرواح الشهداء، جثمان الشهيد البطل مجند أحمد على محمد أحمد ، وقام الأهالى بالصلاة على جثمان الشهيد وسط المقابر.



ومن جانبها ووسط حالة من الحزن توجهت والدة الشهيد أثناء مراسم الدفن إلى الله عز وجل بالدعاء ، بأن ينتقم ممن قاموا بحرمانها من نجلها وطالبت بالقضاء عليهم.



ونعى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن فى الحادث الإرهابي الغاشم الذى وقع بشمال سيناء وتوجه بخالص تعازيه لأسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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وأكد الفقى ، أن هذه الأفعال الإجرامية التى ترفضها الإنسانية لن تعوق مسيرة مصر نحو التقدم استكمالا لبناء مصر الحديثة وعلى يقينه التام بأن القصاص للشهداء سوف يأتى سريعا وأن الجناة سوف يدفعون ثمن خيانتهم لهذا الوطن.كما نعت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة شهداء القوات المسلحة، الذين أستشهدوا مساء أمس، جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، نتيجة إنفجار عبوة ناسفة بأحد المدرعات.وشدد رئيس الجامعة على ان تلك العمليات من الشرذمة الذين يسعون في الأرض فسادا تكشف يوما بعد يوم مخططات قوى الشر للنيل من امن وإستقرار الوطن، فلا دين يعتنقون إياه ولا وطن ينتمون إليه، مشيرا إلى أن هؤلاء الشرذمة في محرقة التاريخ، أما شهدائنا فمع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا.ووجه عزيز الشكر والعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة على كم التضحيات من أجل حماية الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا على ان الشعب المصري بجميع طوائفه، يدا واحدة مع القيادة المصرية ووراء جيشه وشرطته حتي يتم اقتلاع سموم تلك الجماعات الارهابية، ووأدها الى الأبد .واختتم رئيس الجامعة بالدعاء إلى الله عز وجل لرحمة شهدائنا الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتمم الله شفائه علي المصابين عاشت مصر للمصريين