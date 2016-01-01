المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

آخر الأخباراخبار مصر › المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

صورة الخبر: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء
القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر.

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15718

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager