أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر.
هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
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التعليقات على المتحدث العسكرى: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدى الخطورة بشمال سيناء
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