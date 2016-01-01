نصيحة رمضانية .. تجنبي إضافة الملح في بداية طهي الطعام



تجنبي إضافة الملح تجنبي إضافة الملح

تحصل بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.



وحذرت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، من عدم إضافة الملح في بداية طبخ الخضار لأن الملح يؤدي إلى خروج الماء من الخضار مما يسبب فقد بعض العناصر الغذائية المفيدة .



وأضافت استشاري التغذية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يمكنك اضافة الملح بعد الطبخ أو بعد سلق الخضار ولا تكثر من الملح في الطعام نظرا لان الافراط به يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت سهام سوقية، أن الملح له أضرار عديدة لذلك من الممكن استبدال الملح بالعديد من المكونات منها الثوم أو البصل أو الليمون ليعطي نكهة لذيذة للطعام تغني عن الملح.