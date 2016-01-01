بسبب نقص السوائل.. 4 نصائح للتخلص من الدوخة في رمضان



نصائح للتخلص من الدوخة نصائح للتخلص من الدوخة

تحدث الدوخة نتيجة العديد من الأسباب منها نقص السوائل في رمضان وسوء التغذية وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية أعراض الدوخة المفاجئة وهى :



١- إذا كنت تشعر بأن الغرفة تدور فقد تكون هذه علامة على ضعف توازنك حاليًا.



٢- في حال عدم القدرة على المشي بشكل مستقيم أو متوازن أو السقوط أو الشعور كما لو كنت ستسقط عند الوقوف.

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٣- الدوار.٤- الإغماء.٥- الإحساس بأنك تطفو.٦- عدم وضوح الرؤية.٧- الارتباك.٨- بالإضافة قد تكون هناك أعراض ثانية مصاحبة للدوخة أو اضطراب التوازن وهي : الغثيان، القيء، الإسهال، التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم، الخوف، القلق، الذعر .وقدمت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، علاج الدوخة المفاجئة:تعتبر أغلب حالات الدوخة المفاجئة التي لا تأتي مصاحبة بأي أعراض أخرى عادةً ما تكون ناتجة عن بعض : الإرهاق أو نقص السوائل أو التغذيةوالتي تحدث كل فترة طويلة كطريقة من الجسم لتنبيهك بتناول شيء ما أو شرب كمية كافية من الماء.- لذلك ننصح بعدم إهمال مواعيد تناول وجبات الطعام اليومية.- يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء كـ علاج أولي للوقاية من الدوخة المفاجئة وإن لم تختفي يمكنك استشارة الطبيب.