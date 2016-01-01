نصائح للتخلص من الدوخة
تحدث الدوخة نتيجة العديد من الأسباب منها نقص السوائل في رمضان وسوء التغذية وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية أعراض الدوخة المفاجئة وهى :
١- إذا كنت تشعر بأن الغرفة تدور فقد تكون هذه علامة على ضعف توازنك حاليًا.
٢- في حال عدم القدرة على المشي بشكل مستقيم أو متوازن أو السقوط أو الشعور كما لو كنت ستسقط عند الوقوف.
٣- الدوار.
٤- الإغماء.
٥- الإحساس بأنك تطفو.
٦- عدم وضوح الرؤية.
٧- الارتباك.
٨- بالإضافة قد تكون هناك أعراض ثانية مصاحبة للدوخة أو اضطراب التوازن وهي : الغثيان، القيء، الإسهال، التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم، الخوف، القلق، الذعر .
وقدمت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، علاج الدوخة المفاجئة:
تعتبر أغلب حالات الدوخة المفاجئة التي لا تأتي مصاحبة بأي أعراض أخرى عادةً ما تكون ناتجة عن بعض : الإرهاق أو نقص السوائل أو التغذية
والتي تحدث كل فترة طويلة كطريقة من الجسم لتنبيهك بتناول شيء ما أو شرب كمية كافية من الماء.
- لذلك ننصح بعدم إهمال مواعيد تناول وجبات الطعام اليومية.
- يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء كـ علاج أولي للوقاية من الدوخة المفاجئة وإن لم تختفي يمكنك استشارة الطبيب.
التعليقات على بسبب نقص السوائل.. 4 نصائح للتخلص من الدوخة في رمضان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق