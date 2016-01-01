بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت



أمير قطر السابق أمير قطر السابق

"هل أصيب أمير قطر السابق بـ"كورونا"؟.. تساؤل طرحه مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف كاتب صحفي فرنسي عبر تغريدة عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بعد إصابته بالفيروس التاجي، وما تبعه من دخوله في حالة غيبوبة وموت دماغي.



وبحسب صحيفة سبق السعودية قال الصحفي الفرنسي من أصل لبناني نادر علوش صاحب التغريدة المثيرة للجدل ، حول حقيقة خبر إصابة أمير قطر السابق بـ"كورونا" التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين في بروكسل وبرلين، وقالوا لي في المرتين إنه [حمد بن خليفة] طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا".



مضيفاً: "في آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لي أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون".

قد يعجبك أيضا...

وتابع أن تفاقم الحالة الصحية للأمير السابق، وعدم تعافيه من "كورونا"، ترجع إلى خضوعه لعملية جراحية في المعدة قبل فترة، علاوة على بدانته، وهو ما جعله هشاً للغاية منذ الإصابة بالفيروس التاجي.وأشار "علوش" إلى أن الأمير السابق يتلقى الرعاية الطبية على أيدي أطباء أمريكيين، من بينهم طبيبان يهوديان، ويحمل أحدهما الجنسية الإسرائيلية.ووفقاً لمصادر الكاتب الصحفي فقد هرعت الدوحة إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة فور تدهور حالة حمد بن خليفة، وهو الأمر الذي لم تمانعه أمريكا؛ نظراً للدور الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية في إعادة مواطني الدول الغربية العالقين في آسيا، بعد أن دعمت الولايات المتحدة وأوروبا إنهاء الحظر الجوي على قطر بسبب المقاطعة.يُشار إلى أن آخر خبر ورد في وسائل الإعلام القطرية عن أمير قطر السابق يرجع إلى تاريخ 5 فبراير الماضي، بعد أن التقط نشطاء مقطع فيديو له، وهو يجلس إلى جوار عدد من أحفاده، في مطعم سوري بسوق واقف، أحد أشهر أسواق الدوحة.