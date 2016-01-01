"هل أصيب أمير قطر السابق بـ"كورونا"؟.. تساؤل طرحه مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف كاتب صحفي فرنسي عبر تغريدة عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بعد إصابته بالفيروس التاجي، وما تبعه من دخوله في حالة غيبوبة وموت دماغي.
وبحسب صحيفة سبق السعودية قال الصحفي الفرنسي من أصل لبناني نادر علوش صاحب التغريدة المثيرة للجدل ، حول حقيقة خبر إصابة أمير قطر السابق بـ"كورونا" التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين في بروكسل وبرلين، وقالوا لي في المرتين إنه [حمد بن خليفة] طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا".
مضيفاً: "في آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لي أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون".
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التعليقات على بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت
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