بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي



كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

زعم المنشق الكوري الشمالي، جي سونج هو، أنه متأكد بنسبة 99% من أن الزعيم كيم جونج أون قد توفى، في ظل تكهنات بشأن تدهور صحته ووفاته.



وقال سونج لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "لقد تم إبلاغي بأن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي" بعد جراحة في القلب، مضيفا أن بيونج يانج قد تعلن عن الأمر في نهاية هذا الأسبوع.



وأوضح المنشق إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج في طريقها لخلافته، لكن لا تزال الدولة "تتصارع مع قضية خلافة معقدة".

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يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس المخابرات التايوانية تشيو كو تشنج، معلومات جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية، قائلا إنه "مريض"، وإن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات.وانتشرت الشائعات مؤخرا حول تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية، عقب خضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب صحة كيم، وعدم ظهوره علانية منذ نحو ثلاثة أسابيع.لكن كوريا الشمالية وأمريكا قللتا من صحة المزاعم بأن زعيم كوريا الشمالية مريض أو ميت.