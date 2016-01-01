زعم المنشق الكوري الشمالي، جي سونج هو، أنه متأكد بنسبة 99% من أن الزعيم كيم جونج أون قد توفى، في ظل تكهنات بشأن تدهور صحته ووفاته.
وقال سونج لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "لقد تم إبلاغي بأن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي" بعد جراحة في القلب، مضيفا أن بيونج يانج قد تعلن عن الأمر في نهاية هذا الأسبوع.
وأوضح المنشق إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج في طريقها لخلافته، لكن لا تزال الدولة "تتصارع مع قضية خلافة معقدة".
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التعليقات على بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي
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