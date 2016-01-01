أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن عزمه فرض رسوم على الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
وتساءل ترامب عن إهمال الصين في نشر فيروس كورونا قائلا: "كيف تمنع الصين الدخول والخروج من بعض المدن وتسمح بالدخول والخروج إلى أراضيها؟".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إطلاعه على الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا المستجد مصدره معهد ووهان للفيروسات في الصين.
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التعليقات على بسبب كورونا.. ترامب يعلن عزمه فرض رسوم على الصين
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