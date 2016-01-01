تربية عين شمس تعلن طريقة رفع المقالة البحثية على المنصة الالكترونية..فيديو

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صورة الخبر: تربية عين شمس
تربية عين شمس

نشرت الصفحة الرسمية لكلية التربية تعليمات لطلاب النقل مع التعامل مع المقالات البحثية يشرح الفيديو تفاصيل المقالات البحثية ومواعد التسليم وأيضا طريقة رفع المقالة على المنصة الالكترونية للجامعة.

وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس انه تم تحديد مصير طلاب النقل بالكلية وتم الاكتفاء بالمقال البحثي وسوف يعلن كل التفاصيل قبل ٧مايو الشهر المقبل وتم تنفيذ جميع القرارات الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات.

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته لـ صدى البلد بالنسبة للجزء العملي سوف يؤجل لحين انتهاء مدة الحظر لطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.

وصرح أبو العينين ان الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=540385560213117

المصدر: elbalad

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