جامعة حلوان تنعى أبطال القوات المسلحة في الحادث الإرهابي ببئر العبد

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ينعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، والسادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة ببالغ الحزن والأسى استشهاد أبطال القوات المسلحة و أبناء مصر الأبرار إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد اليوم.



و تتقدم جامعة حلوان بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال في هذا المصاب الجلل و تؤكد اعتزازها بدور رجال الجيش المصرى البواسل الذين يقدمون أرواحهم بكل شجاعة فداءً للوطن و لشعب مصر العظيم.



ودعا الدكتور ماجد نجم المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما سأل الله الشفاء العاجل للمصابين.

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ويدين رئيس الجامعة الإرهاب الخسيس الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن الغالي، مؤكدا على وقوف الشعب المصري خلف جيشه و شرطته وقيادته السياسية، و مشيدا باستمرار أعمال القوات المسلحة القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه .وتعلن جامعة حلوان عن دعمها الكامل لمؤسسات الدولة وقواتها المسلحة و شرطتها العظيمة خلال حربهم المقدسة على الإرهاب.رحم الله شهداءنا الأبرار و حفظ الله مصر