ينعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، والسادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة ببالغ الحزن والأسى استشهاد أبطال القوات المسلحة و أبناء مصر الأبرار إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد اليوم.
و تتقدم جامعة حلوان بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال في هذا المصاب الجلل و تؤكد اعتزازها بدور رجال الجيش المصرى البواسل الذين يقدمون أرواحهم بكل شجاعة فداءً للوطن و لشعب مصر العظيم.
ودعا الدكتور ماجد نجم المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما سأل الله الشفاء العاجل للمصابين.
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التعليقات على جامعة حلوان تنعى أبطال القوات المسلحة في الحادث الإرهابي ببئر العبد
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