اعد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرة تعريفية للطلاب الكلية، يشرح فيها الإرشادات هامة تخص طريقة كتابة البحث وإعداد محتوياته من صفحة الغلاف مرورا بالمقدمة والمنهجية وحتى كتابة المراجع وكذلك طريقة التقييم للأبحاث.
وأشار السعيد، في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه يرجى العلم بأن التعليمات الواردة في هذه المحاضرة هي تعليمات يجب أن يلتزم بها الطلاب عند إعداد أبحاثهم ما لم يكن هناك تعليمات تخالفها من أستاذ المقرر، فالأولوية تكون لتعليمات الأستاذ في هذه الحالة مع الألتزام بباقي التعليمات الأخرى.
وأكد محمود السعيد، أن اليوم الخميس 30 أبريل، تنتهي محاضرات الفصل الثاني، لافتا إلى أنه أصعب فصل مر عليه في الكلية بسبب الظروف الإستثنائية.
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التعليقات على عميد سياسة القاهرة يشرح الخطوات الاسترشادية لكتابة الأبحاث.. فيديو
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