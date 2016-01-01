حقيقة إصابة رئيس جامعة المنصورة بـ كورونا



رئيس جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة

نفت جامعة المنصورة ما تم نشره على بعض الصفحات بشأن إصابة رئيس الجامعة ومجموعة من مساعديه بفيروس الكورونا.



وتؤكد أن رئيس الجامعة بخير ويمارس مهام أعماله بشكل طبيعي، حيث تواجه الجامعة حملة شائعات ممنهجة.



وأكدت أن تلك الحملة يقودها هاكرز وحسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر أخبارا وهمية لا أساس لها من الصحة على التوالي لإثارة البلبلة.

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وتهيب الجامعة بأبنائها الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتي من شأنها إثارة البلبلة والإبلاغ فورا لإدارة التواصل الاجتماعى بزيف المعلومات التى تنشرها هذه الصفحات.وشددت الجامعة على ضرورة التأكد من جميع المعلومات من مصدرها الرسمي، والتي يتم نشرها تباعا وبمنتهي الشفافية على الصفحات الرسمية.