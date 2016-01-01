حقيقة إصابة رئيس جامعة المنصورة بـ كورونا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقيقة إصابة رئيس جامعة المنصورة بـ كورونا

صورة الخبر: رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

نفت جامعة المنصورة ما تم نشره على بعض الصفحات بشأن إصابة رئيس الجامعة ومجموعة من مساعديه بفيروس الكورونا.

وتؤكد أن رئيس الجامعة بخير ويمارس مهام أعماله بشكل طبيعي، حيث تواجه الجامعة حملة شائعات ممنهجة.

وأكدت أن تلك الحملة يقودها هاكرز وحسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر أخبارا وهمية لا أساس لها من الصحة على التوالي لإثارة البلبلة.

وتهيب الجامعة بأبنائها الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتي من شأنها إثارة البلبلة والإبلاغ فورا لإدارة التواصل الاجتماعى بزيف المعلومات التى تنشرها هذه الصفحات.

وشددت الجامعة على ضرورة التأكد من جميع المعلومات من مصدرها الرسمي، والتي يتم نشرها تباعا وبمنتهي الشفافية على الصفحات الرسمية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة إصابة رئيس جامعة المنصورة بـ كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83617

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager