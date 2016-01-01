نفت جامعة المنصورة ما تم نشره على بعض الصفحات بشأن إصابة رئيس الجامعة ومجموعة من مساعديه بفيروس الكورونا.
وتؤكد أن رئيس الجامعة بخير ويمارس مهام أعماله بشكل طبيعي، حيث تواجه الجامعة حملة شائعات ممنهجة.
وأكدت أن تلك الحملة يقودها هاكرز وحسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر أخبارا وهمية لا أساس لها من الصحة على التوالي لإثارة البلبلة.
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التعليقات على حقيقة إصابة رئيس جامعة المنصورة بـ كورونا
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