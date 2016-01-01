تحتاج البشرة عناية خاصة في شهر رمضان خاصة مع الصيام وعدم شرب الماء والسوائل لساعات طويلة، فكل ذلك يؤثر على الجلد وقد يسبب الجفاف، لذا يجب على كل امرأة ترطيب الوجه باستمرار خلال ساعات النهار بطرق طبيعية ومنها الطماطم المفيدة لصحة البشرة .
بحسب موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة إليك فوائد الطماطم للبشرة :
1- تساعد على تفتيح وتبيض البشرة بشكل فعال
2-تمنح البشرة نعومة ونضارة
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التعليقات على أرخص تجميل.. فوائد تدليك البشرة بالطماطم
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