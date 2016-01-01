أرخص تجميل.. فوائد تدليك البشرة بالطماطم

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فوائد تدليك البشرة بالطماطم

تحتاج البشرة عناية خاصة في شهر رمضان خاصة مع الصيام وعدم شرب الماء والسوائل لساعات طويلة، فكل ذلك يؤثر على الجلد وقد يسبب الجفاف، لذا يجب على كل امرأة ترطيب الوجه باستمرار خلال ساعات النهار بطرق طبيعية ومنها الطماطم المفيدة لصحة البشرة .

بحسب موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة إليك فوائد الطماطم للبشرة :

1- تساعد على تفتيح وتبيض البشرة بشكل فعال
2-تمنح البشرة نعومة ونضارة

3-تخلص البشرة من الزيوت الزائدة لذلك تقلل من حبوب الشباب
4-تحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة
5-تساعد على علاج مسام البشرة المفتوحة
6-تعمل على تقليل التهابات الجلد وترطب البشرة بشكل فعال
7-تمنع الطماطم ظهور علامات الشيخوخة على الجلد.

طريقة استخدام الطماطم للبشرة :
هناك العديد من الطرق لاستخدام الطماطم للبشرة ومنها وضع ملعقة من النشا على نصف ثمرة من الطماطم وتدليكها لمدة دقائق وتركها لمدة ربع ساعة ثم غسل البشرة .

المصدر: موقع glowpink

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