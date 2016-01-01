

كيف تجعلي شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا ؟ كيف تجعلي شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا ؟

تهتم النساء بطرق العناية بالشعر وتطويله وعلاج جفافه وتساقطه، لكن هذا الأمر يحتاج مزيد من الوقت كي يبدأ الشعر في استعادة صحته وقوته ولمعانه، والبعض قد يلجأ لاستخدام منتجات الشعر الجاهزة التي تساعد على حل مشاكل الشعر مثل التساقط والجفاف، والبعض الأخر يلجأن لاستخدام بعض الطرق الطبيعية المهروفة لـ صحة الشعر.



نصح موقع brightside ، بـ 10 طرق تساعدك على الحصول على شعر قوي و صحي خلال 30 يومًا فقط ، وهي :



1- قص أطراف الشعر بشكل مستمر خاصة إذا كانت الأطراف مقصفة

2-استخدادم بلسم الشعر في كل مرة يتم فيها غسل الشعر

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3- لا تقومي بغسل شعرك كثيرا، يكفي مرتين بالأسبوع4-التغذية السليمة من أهم طرق علاج مشاكل الشعر5- استخدمي الوصفات الطبيعية المفيدة لـ صحة الشعر مثل خل التفاح والثوم6-احرصي على عمل روتين أسبوعي لشعرك مثل حمام الزيت او الكريم7-تدليك فروة رأسك بأطراف الأصابع بشكل يومي فهذا يساعد على تحفيز نمو الشعر وتعزيز الدورة الدموية في الرأس8- استبدلي وسادتك القطنية بوسادة حرير9-استخدمي مجفف الشعر بعد غسل الشعر لكن انتظري ان يجف شعرك بنسبة 60% ثم قومي باستخدام المجفف10-لا تقومي بربط شعرك طوال اليوم بل اتركيه منسدلًا حتى يتنفس.