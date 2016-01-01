تهتم النساء بطرق العناية بالشعر وتطويله وعلاج جفافه وتساقطه، لكن هذا الأمر يحتاج مزيد من الوقت كي يبدأ الشعر في استعادة صحته وقوته ولمعانه، والبعض قد يلجأ لاستخدام منتجات الشعر الجاهزة التي تساعد على حل مشاكل الشعر مثل التساقط والجفاف، والبعض الأخر يلجأن لاستخدام بعض الطرق الطبيعية المهروفة لـ صحة الشعر.
نصح موقع brightside ، بـ 10 طرق تساعدك على الحصول على شعر قوي و صحي خلال 30 يومًا فقط ، وهي :
1- قص أطراف الشعر بشكل مستمر خاصة إذا كانت الأطراف مقصفة
2-استخدادم بلسم الشعر في كل مرة يتم فيها غسل الشعر
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التعليقات على كيف تجعلي شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا ؟
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