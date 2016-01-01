هل يوجد علاج للصلع ؟ هاني الناظر يرد

الصلع مشكلة كبيرة يواجهها أغلب الرجال وبعض السيدات، مع الإقبال الشديد على بعض العلاجات ولكن دون جدوى، فالصلع مشكلة وراثية اختلف عليها الكثير.
وأكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الصلع لا يوجد علاج دوائي.
أعراض الصلع :
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