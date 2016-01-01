في 30 دقيقة فقط.. اعدي السمك البوري السنجاري لأسرتك أفضل من المطاعم

2 حبه فلفل رومى مقطع مكعبات1 حزمه بقدونس مفروم1 بصله صغيره حلقات3 معالق كبار زيت2 حبه جزر مبشورالخطوات20 دقيقةاولا لازم ننظف السمك جيدا ونزيل منه اى عوالق ونغسله تحت ماء جارى ونفتح السمكه من ظهرها مثل الكتاب المفتوح ونشيل راسها ثم نضعها على طبق مسطوح.يتبل السمك بالليمون والكمون والثوم والملح ونتركه ساعه.فى طبق اخر ضعى الطماطم المكعبات والفلفل والخضرا والجزر والبصل وحطى نقطه زيت ورشه ملح وكمون واخلطيهم ببعض.احضرى صنيه تاخذ السمك وافرشى فيها ورق فويل وادهنيه زيت ورصى السمك فوقها وافتحيه وحطى بقلبه الخليط الخضروات.اخيرا رشى زيت وعصره ليمون وتكونى مقطعه ليمونه شرائح للتزين.دخليها فرن 200 15دقيقه و10 دقائق تحت الشوايا ياخذ لون ذهبى جميل وبالف هنا

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