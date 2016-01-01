دايت الزبادي.. حارق لـ الدهون ويمنحك قواما مثاليا في أسرع وقت



دايت الزبادي دايت الزبادي



نشرت ولاء ابو الحجاج خبيرة التغذية نظام غذائي جديد يمكن تطبيقه في رمضان يعتمد على زبادي، شرائح خيار وجزر وطماطم او سلطة فواكه طازجة.



الغداء يكون كالتالي :

اليوم الأول :سلطة زبادي خيار ٢ عود نعناع، ٢ شريحة لحم مسلوق او مشوي، ٢ ثمرة طماطم صغيرة

اليوم الثاني : سلطة زبادي بالكرنب المفروم (كوب صغير) ٢ بيضة مسلوقة، ربع رغيف اسمر

اليوم الثالث : سلطة خضراء، خضار سوتيه، ربع دجاجة مسلوقة او مشوية

اليوم الرابع : 2 كوب زبادي(منزوع الدسم) ثمرة فاكهة واحدة

اليوم الخامس : فاكهة طازجة ( اي نوع ماعدا الممنوعات ذات السعرات الحرارية المرتفعة

اليوم السادس : جبن قريش (٢٠٠ جرام) شرائح خيار وطماطم، ربع رغيف اسمر

اليوم السابع : خضار سوتيه سلطة خضراء ٢ قطعة لحم مشوي او مسلوق ( ٢ سمكة مشوية) ٥ ملاعق أرز او مكرونة او ربع رغيف اسمر

ملاحظات هامة :

١-هذا الريجيم لمدة أسبوع، ويمكن تكراره بحد أقصى ٤ اسابيع، ثم اسبوع راحة، ثم يعاود مرة أخرى

٢-يمكن استبدال يوم مكان يوم

٣-يمكن استبدال باللبن الرايب

