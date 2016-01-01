ماذا يحدث لـ الحامل عند تناول التمر؟



التمر التمر



التمر احد اطعمة رمضان التي نتناولها يوميا، وله فوائد عديدة لـ الحوامل وفقا للدكتورة سلمي مروان، التي أكدت أن التمر له فوائد عديدة.



واشارت سلمي الي ان التمر يعمل على تحفيز إنقباض الرحم وتقوية عضلاته مما يسهل عملية الولادة الطبيعية، كما انه يقلل من النزيف أثناء الولادة.



والتمر يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويقلل ضغط الدم المرتفع لإحتوائه على السكريات سهلة الهضم والإمتصاص، كما إنه يساعد على تنظيف القولون، ويقوي العظام والدم لأنه يحتوي علي الحديد.

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ولذلك فإن التمر مفيد وليس منه اي خوف، ولكن يجب ان يكون تناوله بالمعقول ، وحذرت سلمي من تناوله بكميات كبيرة لانه يمكن ان يتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، والإصابة بسكر الحمل.