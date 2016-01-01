كلاب الإخوان يمتلكون التوكيل الرسمى للغباوة.. تامر أمين ينفعل على الهواء



الإعلامى تامر أمين الإعلامى تامر أمين

قال الإعلامى تامر أمين، إن مسلسل الاختيار الذى يجسد بطولات الشهيد البطل أحمد المنسي، يثير الفزع و الرعب للجماعات الإرهابية.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المسلسل ازعج الجماعات الإرهابية، ومن المتوقع أن تكون العملية الإرهابية التى تمت اليوم ناتجة عن هذا المسلسل.



وأشار تامر أمين، إلى أنه يتوقع ايضًا أن العملية الإرهابية التى تمت اليوم ناتجة عن إدارة مصر لأزمة كورونا، وصمود الاقتصاد المصري أمام أزمة فيروس كورونا.

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وتابع: " هناك أوامر صدرت لكلاب الإخوان بتنفيذ عملية إرهابية لنشر الحرب النفسية، مؤكدًا تلك الجماعة لا تستهدف أشخاصا ولكن هدفهم نشر الحرب النفسية بين المواطن وكسر العقيدة".وانفعل تامر أمين على الهواء قائلا : " القنوات و الجماعات الإرهابية لما بتشوف الحالة المعنوية للمصريين قوية تصدر كلاب الإخوان لتنفيذ عملية إرهابية".ولفت تامر أمين إلى أن الجماعات الإرهابية يمتلكون التوكيل الرسمى للغباوة .. وكل جريمة يرتكبونها ترفع الروح المعنوية للمصريين، وأن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد".يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.