رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

كشفت رئيس المخابرات التايوانية حقيقة الشائعات المتعلقة بوفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن رئيس المخابرات التايوانية، قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "مريض" وأن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات.
وقدم تشيو كو تشنغ ، مدير مكتب الأمن القومي، وصفا غامضا للصحة عندما تم الضغط عليه في جلسة استماع حكومية حول شائعات عن وفاة كيم المحتملة، وفقا لتايوان نيوز.
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