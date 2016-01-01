يدمرون الدول.. وزير الشؤؤن الإسلامية السعودي يفتح النار على الإخوان

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صورة الخبر: عبداللطيف آل الشيخ
عبداللطيف آل الشيخ

أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،، اليوم الخميس، أن مشروع جماعة الإخوان الارهابية قائم على تدمير الدول وبناء دولتهم المزعومة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب آل الشيخ: من يظن أن جماعة الإخوان الإرهابية ليس لهم مشروع، فهو لم يطلع على حقيقتهم أو لم يستوعب كلامهم.

وأضاف: قيادات تنظيم الإخوان الارهابي يعلنون مشروعهم دائمًا، وهو تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة.

المصدر: elbalad

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