

شراكة أمريكية ألمانية لإنتاج 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا شراكة أمريكية ألمانية لإنتاج 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل بوجود شراكة أمريكية ألمانية لإنتاج 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، ولم تتطرق إلى تفاصيل أخرى.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الخميس، إنه بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا، فى مسعى يوصف بأنه سيتم بأكبر سرعة ممكنة، وأضاف ترامب، فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه المسئول بشكل كامل عن المشروع الذى يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد أن العالم سوف يتمكن من القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو بدونه، حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية، ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ترامب قوله فى تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض ، إن الحصول على لقاح سيكون أمرا رائعا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك فى هذه الحالة.





وبالحديث عن الحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة فتح البلاد ، قال ترامب: أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو حتى بدونه، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننتظر حتى يزول. وسيزول" مضيفا "سيذهب. سيغادر. سيزول. سيتم القضاء عليه واستئصاله".



سبق أن اقترح ترامب بأن فيروس كورونا سوف يختفي، متناقضًا مع خبراء الصحة العامة الذين يقولون أن الفيروس سيستمر وإن الأمريكيين لن يتمكنوا من العودة إلى حياتهم طبيعتهم بأمان حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على لقاح، هو أمر قد يستغرق سنة أخرى أو أكثر.

