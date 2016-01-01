بـ 2.5 مليون دولار.. الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم نجم مازيمبي

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صورة الخبر: نجم مازيمبي
نجم مازيمبي

بدأت ادارة النادي الأهلي في رحلة تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على تعليمات المدير الفني رينيه فايلر.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نجم مازيمبي الكونجولي جاكسون موليكا في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة كيك اوف ان النادي الاهلي قدم عرضا بـ 2.5 مليون دولار من اجل ضم موليكا خلال الصيف المقبل، على ان يكون راتب موليكا في النادي الأهلي مليون دولار سنويًا.

وشددت الصحيفة على ان موليكا حتى تلك اللحظة لم يحسم موقفه، خاصة وانه يبحث عن الاحتراف في اوروبا، خاصة بعدما علم بوجود اهتمام من احد الاندية في فرنسا.

ويجدر الإشارة إلى أن موليكا يتألق مع فريق مازيمبي الكونغولي خلال الفترة الماضية خاصة في آخر نسختين من دوري أبطال إفريفيا.

المصدر: صحيفة كيك اوف ان

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