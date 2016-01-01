بدأت ادارة النادي الأهلي في رحلة تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على تعليمات المدير الفني رينيه فايلر.
وكشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نجم مازيمبي الكونجولي جاكسون موليكا في الصيف المقبل.
وأكدت صحيفة كيك اوف ان النادي الاهلي قدم عرضا بـ 2.5 مليون دولار من اجل ضم موليكا خلال الصيف المقبل، على ان يكون راتب موليكا في النادي الأهلي مليون دولار سنويًا.
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التعليقات على بـ 2.5 مليون دولار.. الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم نجم مازيمبي
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