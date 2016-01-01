أكدت إذاعة "موازييك" التونسية، أن القضاء التونسي حكم بحبس حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، لمدة 4 أشهر.
وذكرت الإذاعة التونسية، أن القضاء التونسي حكم بسجن حمدي النقاز 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية 100 دينار، بعد تعديه على موظف بالقول.
وكان حمدي النقاز فاز مؤخرا بقضيته ضد الزمالك، حيث حكمت الفيفا بتغريم القلعة البيضاء مليونا و300 ألف دولار لصالحه.
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التعليقات على إذاعة تونسية: الحكم بسجن حمدي النقاز لمدة 4 أشهر.. ما القصة؟
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