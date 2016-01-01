نشرت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، صورة محمود عبدالمنعم كهربا وبها " قلب " فى إشارة إلى الإعجاب بحديث اللاعب، خلال ظهوره ببرنامج رامز مجنون رسمي اليوم.
وقال كهربا في تصريحات عبر برنامج "رامز مجنون رسمي" إن عودته إلي للنادي هي الأفضل في مسيرته الكروية بعد عودته للنادي قادما من صفوف نادي أفيس البرتغالي.
وأضاف كهربا: "العودة للنادي الأهلي هي الأفضل بالنسبة لي، أحضر قبل التمرين بساعة، الأهلي بيتي".
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التعليقات على رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي
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