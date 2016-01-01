رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

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صورة الخبر: كهربا
كهربا

نشرت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، صورة محمود عبدالمنعم كهربا وبها " قلب " فى إشارة إلى الإعجاب بحديث اللاعب، خلال ظهوره ببرنامج رامز مجنون رسمي اليوم.

وقال كهربا في تصريحات عبر برنامج "رامز مجنون رسمي" إن عودته إلي للنادي هي الأفضل في مسيرته الكروية بعد عودته للنادي قادما من صفوف نادي أفيس البرتغالي.

وأضاف كهربا: "العودة للنادي الأهلي هي الأفضل بالنسبة لي، أحضر قبل التمرين بساعة، الأهلي بيتي".

ووقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

ونشر محمود كهربا من خلال حسابه الشخصي انستجرام صورة له في البرنامج قائلا: "منك لله يارامز".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

المصدر: elbalad

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