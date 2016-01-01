رسميا.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي بعد إلغائه بسبب الكورونا



باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي، منح حامل اللقب باريس سان جيرمان لقب مسابقة الدوري لموسم 2019-20، وذلك بعد أن تم إلغاؤها بقرار وزاري بعد تفشي فيروس كورونا.



وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته.



كما اقترحت رابطة الدوري الفرنسي أن يلعب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا برفقة مارسيليا ورين.

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ويحتل فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدورى الفرنسي الملغب برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.