مفتي الجمهورية: الميت في الغربة والمبطون والغريق شهيد.. فيديو



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الشهداء أصناف منهم شهيد القتال مع الأعداء في المعركة، وهذا الشهيد لا يكفن او يغسل.



وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد": "كل من مات في شدة فهو شهيد ومنه من مات في الغربة وهو متشوق للقاء أهله، ومن مات مبطونا وغرقا فهو شهيد".



وتابع شوقي علام:" من مات من مرضى السرطان وأمراض البطن والكبد وهم في صبر فأبشروا برتبة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى".

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وأكد شوقي علام أن كل من مات في شدة من حرق او غرق أو هدم أو مبطون أو بسبب أوبئة أو بسبب الطاعون فهو شهيد.ويعرض برنامج " نور النبي" يوميا على شاشة " صدى البلد" في تمام الساعة الرابعة عصرا، تقديم الإعلامي حمدي رزق.