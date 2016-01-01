قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الشهداء أصناف منهم شهيد القتال مع الأعداء في المعركة، وهذا الشهيد لا يكفن او يغسل.
وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد": "كل من مات في شدة فهو شهيد ومنه من مات في الغربة وهو متشوق للقاء أهله، ومن مات مبطونا وغرقا فهو شهيد".
وتابع شوقي علام:" من مات من مرضى السرطان وأمراض البطن والكبد وهم في صبر فأبشروا برتبة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفتي الجمهورية: الميت في الغربة والمبطون والغريق شهيد.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق