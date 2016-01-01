

قصة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود التاريخية لمصر قصة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود التاريخية لمصر

نشرت دارة الملك عبد العزيز عبر حسابها بموقع تويتر، صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته للقاهرة عام 1946.



وظهر في الصورة الملك عبد العزيز وحوله أبناءه، وهو يتسلم هدية مكتوب عليها الآية القرآنية "واعتصمو بحبل الله جميعا".



وحسب الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز فإن الهدية قدمت للملك المؤسس في حفل البرلمان المصري بالقاهرة.

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وينشر صدى البلد تفاصيل زيارة الملك عبد العزيز آل سعود في مصر في عام 1946 كما يحكيها موقع الملك فاروق الذي كشف تفاصيل الزيارة الملكية إلى مصر في عهد الملك فاروق.يقول الموقع " قام الملك عبد العزيز ال سعود سنة 1946 بزيارة مصر ، وقد كانت تلك الزيارة ردا على زيارة الملك فاروق الى المملكة العربية السعودية سنة 1945 ، وهى الزيارة التى أعادت العلاقات بين البلدين بعد ان كان يشوبها بعض التوتر".ويسرد الموقع تفاصيل الزيارة كما يلي " كان اليخت الملكي " المحروسة " الذي أعد ليقل جلالة الملك عبد العزيز في زيارته إلى مصر وقـد وصل إلى جـدة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 5 يناير 1946م يتقدمه " الطراد فاروق " ، وتتبعه " الطوافة فوزية ".وفي الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 7 يناير 1946م ركب الضيف الكبير ومن في معيته اليخت الملكي الذي وصل إلى ميناء السويس في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الخميس / 10 يناير 1946م. وصعد الملك فاروق إلى ظهر اليخت الملكي " المحروسة " لمقابلة العاهل السعودي والترحيب بجلالته.وامتطى الملكان القطار الخاص الذي جهـز ليقل العاهلين إلى القاهرة ، وكان رجال الدولة المصرية وقيادتها في استقبال الملكين في "محطة مصر" بالقاهرة، بعدها تحرك الموكب الملكي من محطة مصر إلى قصر الزعفران حيث نزل الضيف الكبير وحاشيته.ويقول موقع الملك فاروق إن قصر الزعفران جُهز لاستقبال الملك عبد العزيز، وزينت محطات السكك الحديدية ، وجهزت الطرق التي يمر فيها الموكب الملكي ، وأضيئت المباني الحكومية ، واتخذت إجراءات الأمن اللازمة ، وتقرر اشتراك جنود الجيش مع الشرطة في المحافظة على النظام ، وأعدت الأماكن التي سيزورها الملك عبد العزيز، طبقًا لبرنامج الزيارة الذي نشر بالتفصيل بالصحف اليومية".وخلال الزيارة الملكية، قام الملك عبد العزيز بزيارة الأماكن التالية القصر الملكي في عابدين ، ومقر الحكومة والبرلمان المصري ، والجامع الأزهر ، والجامعة العربية ، وأسلحة الجيش ، والمؤسسات العلمية والصناعية ، والمستشفيات ، وجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) ، والمعالم الأثرية ، والقناطر الخيرية ، والمتحف الزراعي ، وإصلاحية الأحداث، كما زار المحلة الكبرى ، وهي إحدى قلاع الصناعة المصرية وأنشاص ومدينة الإسكندرية التي استعرض بها الجيش المصري ، وغيرها من الأماكن المهمة.وزار بعد ذلك الملك عبد العزيز البرلمان المصري حيث رحب به الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية ، وقال " إن زيارتكم المباركة لبلادنا لفاتحة خير تستبشر بها الأمم العربية جميعًا ، كما أن هذه الزيارة زادت روابط المودة والمحبة بين مصر والمملكة العربية السعودية توثقًا ومتانة " .وبعد الزيارة غنى للملك عبد العزيز آل سعود المطرب الراحل محمد عبد الوهاب أغنية يارفيع التاج، للشاعر صالح جودت، وكان محمد عبد الوهاب قد غناها إثر عودة الملك سعود من زيارته إلى مصر، وهى تعتبر أول أغنية تبثها إذاعة المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت تقتصر تقريبا على إذاعة سور قرآنية.