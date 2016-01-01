تعرف على دور الموساد فى حظر أنشطة حزب الله بـ ألمانيا

نشرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، تقريرا حول دور المخابرات الإسرائيلية "الموساد" فى قرار ألمانيا الصادر اليوم بحظر أنشطة حزب الله اللبناني وتصنيفها كحركة إرهابية.
وقدمت إسرائيل معلومات استخبارية ساعدت ألمانيا في اتخاذ قرار حظر الجماعة اللبنانية الإرهابية.
وتم إخطار المسؤولين في إسرائيل بالقرار الوشيك قبل عدة أيام ، بما في ذلك حملة الاعتقال المخططة لأعضاء حزب الله فى ألمانيا.
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