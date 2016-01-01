نشر باحثون قبل سنوات محاكاة تظهر مشاهد تمثل طريقة انتشار الأوبئة في الأماكن المغلقة، مثل مقصورة الطائرة.
وقام باحثون من كلية الهندسة في جامعة بوردو بولاية إنديانا الأمريكية، بتنفيذ مشهد فيديو قصير يمثل ما يمكن أن تفعله سعلة واحدة من إنسان داخل مقصورة الطائرة المغلقة.
ونفذ الباحثون هذا العمل قبل سنوات لدراسة مدى انتشار مسببات أمراض الفيروسات التاجية بشكل عام، ضمن الأماكن والمقصورات المغلقة.
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التعليقات على قطرات اللعاب في كل مكان... مشاهد تظهر ما يمكن أن تفعله سعلة واحدة داخل مقصورة طائرة... فيديو
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