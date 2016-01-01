

لصين تبدأ التجارب على لقاح رابع محتمل لفيروس كورونا لصين تبدأ التجارب على لقاح رابع محتمل لفيروس كورونا

الثلاثاء، أعلنت الصين عن بدء التجارب السريرية على لقاح رابع محتمل ضد فيروس كورونا، مكملاً لـ 3 لقاحات أخرى محتملة أطلقتها الصين ودخلت المرحلة الثانية من التجارب.







صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال إن هذا اللقاح الرابع بعد أن زعمت الصين أنها قد يكون لديها أول لقاح جاهز ضد فيروس كورونا بحلول سبتمبر القادم.

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وقامت شركة الأدوية الحيوية بالصين بتجنيد 32 متطوعًا لدخول اللقاح للمرحلة الأولى من التجارب أمس بعد أن حصلت على إذن من إدارة الدواء في مقاطعة هينان بوسط الصين.وتم تطوير اللقاح الجديد من قبل فرع بكين من مجموعة بيوتيك الوطنية الصينية، وقالت الشركة إن مصنعها الذي تم بناؤه حديثًا سيكون قادرًا على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بمجرد أن يثبت نجاحه.وكانت الصين قد أعلنت في منتصف مارس الماضى عن أول لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الذي طوره خبراء الحرب الحيوية العسكرية في البلاد.وبدأ باحثون من شركة Sinovac Biotech، اختبار لقاح جديد لفيروس كورونا في 16 أبريل الماضى. في وقت زعم فيه مسؤول صيني أن لقاح كورونا الأول في البلاد قد يكون جاهزًا في أقل من خمسة أشهر.وقال الدكتور جاو فو، المدير العام للمركز الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن الصين تتوقع أن يكون لديها لقاح ناجح لهذا المرض بحلول سبتمبر، مضيفاً أن اللقاح سيستخدم في حالات الطوارئ إذا حدثت موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا.ويرى خبراء الصحة أن فيروس كورونا يتحور بمعدل أبطأ من العديد من الفيروسات التنفسية الأخرى، وخاصة الأنفلونزا.وقد تحور فيروس كورونا بالفعل ما يقرب من 10 مرات، مما دفع الكثيرون للخوف من سلالة أكثر فتكًا لكن العلماء يقولون إن الطفرات لا تختلف كثيرًا عن الفيروس الذي نشأ في ووهان بالصين وليست أكثر حدة.وهذا يعني أنه بمجرد توفر اللقاح بسهولة، فإنه سيحمي الناس من فيروس كورونا وطفراته المختلفة لعدة سنوات قادمة.