

البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار صعود البيتكوين لأعلى مستوى في حوالي 7 أسابيع.



ويأتي أداء العملات المشفرة مع خطط العديد من الدول لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بعد أن تضرر بشكل حاد جراء فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.



وحققت العملات الرقمية ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية مستفيدةً من الدعم المالي والنقدي الذي تقوم به الحكومات والبنوك المركزية للتصدي لأضرار فيروس كورونا.

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وسجلت عملة البيتكوين مكاسب بنحو 7 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 0.7 بالمائة إلى 7781.4 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 مارس/آذار الماضي.كما صعدت الإيثريوم بنحو 1.3 بالمائة إلى 197.8 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 8.4 بالمائة إلى مستوى 0.2128 دولار.وارتفعت عملة تيثير بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.01 دولار، كما صعدت البيتكوين كاش بنحو 0.9 بالمائة إلى 241.7 دولار.وخلال نفس التوقيت، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 224 مليار دولار مقابل 221 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.