ارتفعت العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار صعود البيتكوين لأعلى مستوى في حوالي 7 أسابيع.
ويأتي أداء العملات المشفرة مع خطط العديد من الدول لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بعد أن تضرر بشكل حاد جراء فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.
وحققت العملات الرقمية ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية مستفيدةً من الدعم المالي والنقدي الذي تقوم به الحكومات والبنوك المركزية للتصدي لأضرار فيروس كورونا.
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التعليقات على البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع
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