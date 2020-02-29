

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 7 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة 752 جنيها للجرام، وهو مستوى مرتفع جدا يؤدي إلى استمرار هبوط المبيعات.





أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 644 جنيها للجرام.

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عيار 21 سجل 752 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 6019 جنيها.أوقية الذهب 1719 دولار.وانتعش الذهب بعد خسائر مبكرة يوم الخميس، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1715.84 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1730.30 دولار للأوقية بحسب وكالة رويترز.وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”الدعم الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام المساند للذهب... الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي.“وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 1995.87 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% مسجلا 776.35 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة 0.5% إلى 15.29 دولار للأوقية.