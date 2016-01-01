إعلان آليات تسليم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس .. السبت



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات بشأن تفاصيل الإجراءات الخاصة باستلام المشروعات البحثية من طلاب المدارس من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي ، وأوراق الكنترول الخاصة بها لسنوات النقل بمرحلة التعليم الاساسي.



ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب ، أن كل ما يتم تداوله بشأن آليات و تفاصيل تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس ، هو كلام لا أساس له من الصحة ، لان الوزارة لم تعلن حتى الان عن هذه التفاصيل.



وقال وزير التربية والتعليم : سنعلن عن كافة التفاصيل وسنجيب عن كافة استفسارات أولياء الامور والطلاب الخاصة بآليات تسليم المشروعات البحثية في بيان رسمي يوم السبت القادم .

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وكان قد نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، مُوضحةً أن المشروعات البحثية تُعد بديلًا للامتحانات التقليدية هذا العام، وشرطًا أساسيًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من (الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة الدراسية الأعلى، مُشيرةً إلى أن الوزارة ستتولى عملية تقييمها وفق آليات محددة، بما يحقق المساواة بين الطلاب.وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.