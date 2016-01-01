جامعة سوهاج تحسم الجدل حول امتحانات الفرق النهائية وكليات الطب

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قال الدكتور احمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية مازالت مؤجلة حتى انتهاء تعليق الدراسة ، مشيرًا إلى ان مشاريع التخرج ستقوم الكليات بوضع ضوابط لتسليمها.



وفيما يخص الجدل المثار حول طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة بكليات الطب البشري ، فقد أكد أنه يتم اتخاذ الاجراءات ذاتها التي تسري على طلاب الفرقة النهائية، وهي الانتظار حتى تعليق الدراسة ومن ثم إجراء الامتحانات.





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وكان أكد الدكتور أحمد عبد العزيز في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تطبيق نظام الأبحاث على جميع فرق النقل بكليات الجامعة، و موضوعات الأبحاث وآليات التعامل مع الأبحاث ستوضع من خلال الاقسام بالكليات وستعتمد من مجلس الجامعة فكل قسم هو من هو من سيحدد موضوع بحثى من المنهج المقرر على الطلاب لضمان الشفافية وعدم وجود ربط بين المذكرات او الكتب والموضوعات التي سيتناولها الطلاب.واضاف "عبد العزيز"، أنه سيكون هناك لجان لتصحيح هذه الابحاث من خلال الكنترول لكي تحدد استحقاق الطلاب النجاح أم الرسوب وحتى لا يكون هناك تحكم من أي نوع في هذه الابحاث، مشيرًا إلى أن نظام الابحاث سيكون سهل على الطلاب ، كما ان عدم وجود درجات والاعتماد على النجاح أو الرسوب لن يؤثر على الطالب فلابد من أن يقدم الطالب البحث للتأكد من أنه ملم بالمادة العلمية.وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة- بتقديم رسائل بحثية أو إجراء الامتحان الإلكتروني.