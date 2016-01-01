الجامعة المصرية اليابانية تحصل على المركز الخامس في تصنيف تايمز البريطاني

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حصلولها على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2020.
وأعدت لجنة التنمية المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية برئاسة د. منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، ملف التنمية المستدامة الخاص بالجامعة لعام ٢٠٢٠ والذى يضم ١١ هدفا من اجمالى ١٧ من اهداف التنمية المستدامه التى تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها.
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