انفعل الإعلامى أحمد موسى، على الهواء وقال :" الناس خايفة من ايه أى حد بيعانى من اعراض كورونا عليه التوجه للمستشفي.
وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أنه لا عيب فى الإصابة بكورونا و علينا الأخذ بالأسباب و الحصول على العلاج.
وأوضح موسى، أن الموضوع بسيط وعلينا التعايش مع وباء كورونا لحين الوصول للقاح.
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التعليقات على الناس خايفة من إيه.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب كورونا.. فيديو
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