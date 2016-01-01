أخصائية جراحة تجميل تحذر من خطورة الشعر الصناعي.. تعرف على السبب



خطورة الشعر الصناعي خطورة الشعر الصناعي

حذرت الدكتورة إيمان غنيم، أخصائية جراحة التجميل بالتأمين الصحي بكفر الشيخ، من خطورة الشعر الصناعي أو حقن الحناء السوداء بفروة الرأس من قبل غير المختصين بالمجال الطبي كصالونات التجميل.



وقالت غنيم، لـ"صدى البلد"، لا ينصح بهذه الأشياء أطباء التجميل بل ونحذر من عواقبه الوخيمة، مضيفة أن لزراعة الشعر أصولًا، ومن الطبيعة أن يكون طبيعيًا وينمو ويتغذى من الموردات الدموية المغذية التي منحنا الله إياها بفروة الرأس.



وتابعت "الصلع يكون ناتجًا من هرمون يؤدي إلي تساقط الشعر في مقدمة الرأس ومنتصفها دون الأجناب ومؤخرتها، وهناك أسباب أخرى ينتج عنها تساقط الشعر تكون نسبتها الغالبة من سوء النفسية، فتظهر الفراغات بسقوط الشعر وموت بصيلاتها، أو عن سوء الغذاء ففيه تتفاوت حجم جذور الشعر".

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وقالت أخصائية جراحة التجميل، إن زراعة الشعر لم تعد من العمليات النادرة بل الجديد ومع تطور الآلات باستخدام تقنية الاقتطاف والزراعة دون ترك أي ندبات جراحية، وذلك في حالة الصلع الوراثي.وتابعت، أما في حالات تساقط الشعر بسبب سوء النفسية أو نقص الغذاء فيكن الإمداد بالغذاء الطبيعي الصحي و المكملات الغذائية و بعض الحالات قد تحتاج إلي مغذيات موضعية بفروة الرأس كحقن البلازما أو الخلايا الجذعي.وأشارت قائلة "أما عن الشعر الصناعي أو حقن الحناء السوداء فهما أجسام غريبة ينتج عنها مهاجمة الجهاز المناعي لها، بل وقد يترك تليف و اتلاف لفروة الرأس و ندبات متضخمة، يصعب حينها عودة فروة الرأس إلي طبيعتها.وتابعت، موجهة نصائح لبعض الشباب المقبلين على حقن الحناء السوداء وغيرها، يستحيل حينها زراعة الشعر الطبيعي لتلف الموردات الدموية المغذية و تليفها، لذا فإن الجمال طبيعة، فلا تلجأ إلي ما يسبب تلفًا في طبيعة فروة رأسك و قد يصيبها بتلف نهائي مدي الحياة.