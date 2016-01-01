بدون اصفرار.. الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

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الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

بمناسبة موسم البطاطس الرملية ،الطازجة المتوفرة فى الأسواق وبأرخص الأسعار ،تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس بدون أصفرار للون وأفساد للطعم ،بهذه الخطوات التالية .

- تغسل البطاطس جيدًا ثم تقشر.
- تقطع البطاطس تقطيعة سميكة للقلي أو للطبخ حسب الرغبة.
- توضع ماء لتغلي على النار بالخل والملح.
- توضع البطاطس في الماء المغلية لمدة 3 دقائق، ثم توضع في ماء بها ثلج لمدة دقيقة وبعدها تجفف بفوطة نظيفة.
- تحفظ في أكياس بعد وضع كمية مناسة من الزيت عليها، ثم تخزن في الفريزر وتخرج عند الاستخدام.

المصدر: elbalad

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