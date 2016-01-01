بدون اصفرار.. الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس



الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

بمناسبة موسم البطاطس الرملية ،الطازجة المتوفرة فى الأسواق وبأرخص الأسعار ،تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس بدون أصفرار للون وأفساد للطعم ،بهذه الخطوات التالية .



- تغسل البطاطس جيدًا ثم تقشر.

- تقطع البطاطس تقطيعة سميكة للقلي أو للطبخ حسب الرغبة.

- توضع ماء لتغلي على النار بالخل والملح.

- توضع البطاطس في الماء المغلية لمدة 3 دقائق، ثم توضع في ماء بها ثلج لمدة دقيقة وبعدها تجفف بفوطة نظيفة.

- تحفظ في أكياس بعد وضع كمية مناسة من الزيت عليها، ثم تخزن في الفريزر وتخرج عند الاستخدام.



