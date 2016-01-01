يحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد الباذنجان الأسود

الباذنجان الأسود من أبرز الخضراوات التي ينصح بتناولها الأطباء، لاحتوائه على عناصر غذائية تحمي الجسم من الأمراض وتساعده على التغذية السليمة.
وأشار موقع health لمجموعة من فوائد صحية عند تناول الباذنجان الأسود.
فوائد صحية عند تناول الباذنجان الأسود :
- يحمي القلب والشرايين من التلف.
- يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار.
- يساعد في علاج قرحات المعدة.
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