يحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد الباذنجان الأسود

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صورة الخبر: الباذنجان الأسود
الباذنجان الأسود

الباذنجان الأسود من أبرز الخضراوات التي ينصح بتناولها الأطباء، لاحتوائه على عناصر غذائية تحمي الجسم من الأمراض وتساعده على التغذية السليمة.

وأشار موقع health لمجموعة من فوائد صحية عند تناول الباذنجان الأسود.

فوائد صحية عند تناول الباذنجان الأسود :
- يحمي القلب والشرايين من التلف.
- يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار.
- يساعد في علاج قرحات المعدة.

- يحمي خلايا الدماغ.
- يعمل على تنقية الدم من السموم.
- يحتوي على سعرات حرارية منخفضة.
- يحمي الشخص من الإصابة بالسرطان.
- يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبي.
- يقاوم الفيروسات ويمنع العدوى.

المصدر: موقع health

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