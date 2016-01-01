فنجان بعد الإفطار.. فائدة إضافة الزنجبيل لـ القهوة



فائدة إضافة الزنجبيل لـ القهوة فائدة إضافة الزنجبيل لـ القهوة

يحرص الجميع على تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان لتعويض ساعات الصيام ، فهي لها فوائد صحية عديدة تجعلك لا تتخلى عن تناولها لكن باعتدال حتى لا تضر الجسم عند الإفراط في تناولها .



ولأن القهوة المشروب الأساسي للجميع كل يوم، يمكنك الاستفادة من القهوة بطرق مختلفة لتصبح القهوة صحية لكافة أعضاء الجسم وتمنحك فوائد أخرى عديدة، فنصح موقع هيلث لاين الطبي بإضافة الزنجبيل إلى فنجان القهوة لما له من فوائد مختلفة .



فوائدإضافة الزنجبيل إلى القهوة

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يزيد نسبة المواد المضادة للأكسدة بالجسميقوي جهاز المناعةيزيد لمركبات المضادة للالتهابات بالجسمالزنجبيل يقلل آلام العضلات بشكل فعالويحسن الهضميخفض نسبة السكر في الدميمنع تخثر الدم مما يحمي من الإصابة بالجلطات .