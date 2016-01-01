تفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مع مسلسل الاختيار الذي يجسد ملحمة الأسطورة أحمد المنسي أحد أبطال سيناء الذي استشهد على أيادي الجماعات الإرهابية هناك، ولازال المسلسل يعيد تذكير المصريين بالواقع، وذلك بعد ما صرح عشماوي "أحمد العوضي" في المسلسل عن خطته ضد الداخلية ووزير الداخلية.
وينشر موقع "صدى البلد" اعترافات هشام عشماوى فى واقعة اغتيال وزير الداخلية السابق، قبل الحكم عليه بالإعدام.
أدلى الإرهابي "عشماوي" باعترافات تفصيلية في واقعة مشاركته باستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.
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التعليقات على ننشر اعترافات هشام عشماوي في واقعة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.. فيديو
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