ننشر اعترافات هشام عشماوي في واقعة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.. فيديو



هشام عشماوي هشام عشماوي

تفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مع مسلسل الاختيار الذي يجسد ملحمة الأسطورة أحمد المنسي أحد أبطال سيناء الذي استشهد على أيادي الجماعات الإرهابية هناك، ولازال المسلسل يعيد تذكير المصريين بالواقع، وذلك بعد ما صرح عشماوي "أحمد العوضي" في المسلسل عن خطته ضد الداخلية ووزير الداخلية.



وينشر موقع "صدى البلد" اعترافات هشام عشماوى فى واقعة اغتيال وزير الداخلية السابق، قبل الحكم عليه بالإعدام.



أدلى الإرهابي "عشماوي" باعترافات تفصيلية في واقعة مشاركته باستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

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وقال "عشماوي"الجماعة واخدين إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة، وزير الداخلية يعتبر الرأس الأول في العملية كلها، كنت في استطلاع وزير الداخلية وأشوف إزاي يتم استهدافه، أخدت في فترة الاستطلاع نحو 10 أيام بخطة مبدئية لاستهدافه".