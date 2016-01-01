انتقد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من الاتحادات الأهلية بالقارة السمراء، تحديد مصير مسابقاتهم المحلية.
وأبدى "شوبير" عبر برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اندهاشه من طلب الاتحاد الأفريقي.
وأضاف : " الكاف لم يستطع حسم إقامة مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وما زال حائرا في مدى إمكانية ما تبقى من مباريات قليلة في بطولات الأندية الأفريقية".
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التعليقات على شوبير يهاجم الكاف بسبب مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا
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