انتهت دراسة دنماركية إلى أن المشاكل النفسية التي تعانيها بعض النساء بعد الولادة، ربما تصبح سببا في منع تكرار الإنجاب بالنسبة لهن. وكشفت الدراسة التي استغرقت وقتا طويلا أن احتمال تكرار الإنجاب عند النساء اللاتي عانين حالات مثل الاكتئاب أو الخوف بعد الولادة، أقل منه عند النساء اللاتي لم يعانين مثل هذه الحالات. وقام فريق البحث الذي أعد هذه الدراسة بنشرها في مجلة "هيومان ريبروداكشن" العلمية.
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وكتب فريق البحث بقيادة زياوكين ليو من جامعة ارهوس الدنماركية أن أزمات الحالة المزاجية بعد الولادة، والتي غالبا ما يطلق عليها اكتئاب ما بعد الولادة، تحدث لنحو 3% من الأمهات في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة. ونوه فريق البحث إلى أن المشاكل يمكن أن تتراوح من الحزن إلى الاكتئاب وصولا إلى اضطرابات ناجمة عن الخوف وأمراض ذهنية خطيرة، وأضاف العلماء أن الأبحاث العلمية عن تأثيرات مثل هذه الأزمة على تكرار الإنجاب، تكاد تكون غير موجودة.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 414571 امرأة، كن وضعن مولودا حيا في الفترة بين 1997 حتى 2012. وقد واصل الباحثون ملاحظة النساء حتى وقوع أحد الأحداث التالية: وضع النساء لطفل آخر أو هجرتهن أو وفاتهن أو بلوغهن سن الخامسة والأربعين أو وصولهن إلى نهاية الدراسة في حزيران/يونيو 2016.
وأوضحت الدراسة أن 4327 من النساء اللاتي شملتهن الدراسة، حدثت لهن أزمة الحالة المزاجية في غضون ستة أشهر بعد الولادة، وقد استنتج الباحثون هذا من بيانات أظهرت ما إذا كانت النساء حصلن على وصفة طبية لعلاج حالة ذهنية أو ما إذا كن بحثن عن مستشفى بسبب مشاكل من هذا النوع. وقد وضع 69% من هؤلاء النساء مولودا آخر في السنوات التالية، فيما وصلت هذه النسبة إلى 82% بين النساء اللاتي لم يعانين هذه المشاكل النفسية.
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التعليقات على دراسة: الاكتئاب بعد الولادة يقلل من احتمال تكرار الإنجاب
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