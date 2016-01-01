قصص الأنبياء (3): قصة قابيل أول قاتل في التاريخ لأخيه هابيل



قصة ابنى آدم.. قابيل و هابيل قصة ابنى آدم.. قابيل و هابيل

في حلقات يومية، وخلال شهر رمضان المبارك، يقدم مصراوي للقارئ الكريم قصص الأنبياء، استنادا لمصادر معتبرة في السيرة والتاريخ الإسلامي .



وفي الحلقة الثالثة يقدم "مصراوي" قصة) :قابيل وهابيل ابنى آدم) التي ذكرها الله تعالى فقال: "واتْل عليْهمْ نبأ ابْنيْ آدم بالْحقّ إذْ قرّبا قرْباناً فتقبّل منْ أحدهما ولمْ يتقبّلْ منْ الآخر قال لأقْتلنّك قال إنّما يتقبّل اللّه منْ الْمتّقين، لئنْ بسطت إليّ يدك لتقْتلني ما أنا بباسطٍ يدي إليْك لأقْتلك إنّي أخاف اللّه ربّ الْعالمين، إنّي أريد أنْ تبوء بإثْمي وإثْمك فتكون منْ أصْحاب النّار وذلك جزاء الظّالمين. فطوّعتْ له نفْسه قتْل أخيه فقتله فأصْبح منْ الْخاسرين. فبعث اللّه غراباً يبْحث في الأرْض ليريه كيْف يواري سوْأة أخيه قال يا ويْلتا أعجزْت أنْ أكون مثْل هذا الْغراب فأواري سوْأة أخي فأصْبح منْ النّادمين". {المائدة:27-31}.



تتحدث هذه الآيات بوضوح عن قصة ابني آدم؛ هابيل وقابيل وكيف كان القاتل قابيل قاسيًا على أخيه المقتول هابيل وإليكم قصتهما: يعرض كتاب: "البداية والنهاية" لابن كثير القصة موضحًا أن حوّاء زوجة سيّدنا آدم عليه السّلام وضعت توأمين هما: هابيل وأخته، وقابيل وأخته، وكانت تلك الطريقة في الولادة عن حكمة لرب العالمين، وكان كلٌّ من قابيل وهابيل عاملين؛ فقد كان هابيل من رعاة الأغنام، وقابيل من زرّاع الأرض.

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طريقة الزواج في بداية الخليقةتزوّج كلٌّ من قابيل وهابيل أخت الآخر، وقد كان الزواج في أول الخلق أن يتزوج الأخ أخته التي ولدت مع التوءم الآخر، وذلك حفاظاً على النّوع الإنساني، وكانت توأم قابيل أجمل من توأم هابيل، وعندما طلب آدم من أبنائه إتمام ذلك الزّواج أبى قابيل ذلك؛ لأنّ نصيبه هو الفتاة ذات الجمال الأقل، فقد أراد أن يتزوّج من توأمه، ولم يرض بتلك القسمة.القرابينولحلّ تلك القضيّة هدى الله تعالى آدم إلى مخرجٍ ما، وهو أن يقدّم كلٌّ من قابيل وهابيل قرباناً إلى الله، والّذي يُقبل قربانه سينال مراده ومشتهاه، فقدم هابيل أجمل كباشه، أمّا قابيل فقد فقدّم أسوأ زرعه. فنزلت نارٌ فأكلت قربان هابيل وهو الكبش، وتركت لقابيل قربانه وهو أسوأ الزرع؛ فغضّب هابيل، وقال لأخيه: لأقتلنّك كي لا تنكح أختي، فقال: إنّما يتقبّل الله من المتّقين.الغراب يعلم قابيل القاتل كيف يدفن هابيلكان هابيل رجلاً موفور الجسم والعقل، وُهب الحكمة وآثر رضا الله تعالى، وطاعة والديه راضياً بقسمة ربّه، وقد غلت نار الحسد والغيرة والحقد في قلب قابيل، فقتل أخاه وهو نائم، وحادث القتل، وبهذا يكون هابيل أوّل من قُتل على سطح الأرض، ولم يعرف قابيل كيف يواري جثّة أخيه، وقرّر أن يحمله في جراب على ظهره حائراً ومضطرباً لا يعلم ما يفعل، إلى أن بعث الله تعالى غرابين يقتتلان، فقتل أحد الغرابين نظيره، وحفر حفرةً في التّراب بمنقاره؛ ليواري فيها جثّة الغراب الآخر ويخفيها تحت التّراب، ومن هذا المشهد تعلّم قابيل متأثّرًا ومستشعرًا بشيء من الحسرة والنّدم، فحفر حفرةً لأخيه دافناً جثّته تحت التّراب.