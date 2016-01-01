بالفيديو| علي جمعة: هذا النبي تعلم 72 لغة وكان أول من خط بالقلم



الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في لقاء على قناة دي ام سي الفضائية عن فضل تداول العلم قائلًا أن "جزءا من تطوير العلم عندك أن تعلم غيرك"، وأضاف جمعة أن تعلم اللغات يساعد الإنسان في التطور والتعلم ونقل العلم للآخرين، مستشهدًا بذلك بما فعله نبي الله إدريس عليه السلام، حيث تعلم 72 لغة، وأشار جمعة إلى أنه كلما زادت معرفة الإنسان باللغات كلما ضم خبرة إلى خبرة وعلم إلى علم وتجربة إلى تجربة.



فهل كان سيدنا إدريس قد ارتحل إلى أماكن كثيرة؟ أم أن كل اصحاب تلك اللغات جاءوا إليه في مصر؟ أجاب جمعة على هذا السؤال قائلًا: "انت على ناصية، مصر طول عمرها تستقبل خلق الله كلهم، فمصر كانت رحلة، يرتحل إليها الناس من كل مكان فهذا ممكن"، وذكر جمعة أن هذه اللغات في الزمن الأول لم تكن بعيدة عن بعضها البعض فكانت كأنها لهجات، ومن فضائل سيدنا أدريس أيضًا يقول جمعة أن أول من خط بالقلم أدريس، مؤكدًا أن هذا ثابت في الأحاديث المسندة، وهو وارد في البخاري حيث جاء للنبي رجل يقول: وان بعضنا يخطون، فقال: كان نبي من أنبياء الله يخط وكان أول من خط، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي هو إدريس عليه السلام.



https://twitter.com/dmctv/status/1254053919183028224